Пожилой муж Федосеевой-Шукшиной перестал удовлетворять в койке ненасытную любовницу

Попавшие на видео сексуальные утехи 73-летнего Алибасова и его 31-летней беременной любовницы Виктории Полторацкой вызвали недоумение, омерзение, отторжение. Посмотрел этот ролик и сексолог. И поставил диагноз: продюсер группы "На-На" болен.

"Виктория – девушка очень хитрая, – считает самый известный сексолог страны Елена Перелыгина. – Именно поэтому она и прибегла к подобной арт-терапии. По-видимому, в сексе у Алибасова бывают сбои, вот она устроила такую эротическую сессию. ​ Посчитала, что это поможет создать гармоничные сексуальные отношения, наладить интимную жизнь. Несмотря на то, что Бари всегда хвастает своей эрекцией, на видео слышно, как он жалуется, что у него спина побаливает, поэтому он не может елозить по холстам".

"Видно, что ей очень хочется от Бари побольше внимания, как от мужчины, – продолжает Перелыгина. – Поэтому она использует всякие уловки, чтобы его пробудить. Но она ошиблась с цветом. Синий – цвет покоя, умиротворения, растворения в бытие. Как пожилому человеку, Бари это полезно. Он сможет расслабиться. Но о сексе не вспомнит! Кстати, видно, что у него слабая реакция на происходящее – ​ с его стороны лишь легкие шлепки по ягодицам. Ей нужен любовник позабористей. Видно, что Вика изголодавшаяся: он не удовлетворена в интиме. Думается, что для нее лучше садомазо".

"На самом деле, на месте Бари я была бы с Викой поосторожней, – предупреждает Елена. – Как бы он не повторил судьбу Легкоступовой! Она тоже была счастлива с Фирсовым, но итог мы все знаем. Как бы Бари тоже не очаровался Викой до такой же степени".