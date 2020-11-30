Пожилой муж Федосеевой-Шукшиной перестал удовлетворять в койке ненасытную любовницу

"Виктория – девушка очень хитрая, – считает самый известный сексолог страны Елена Перелыгина. – Именно поэтому она и прибегла к подобной арт-терапии. По-видимому, в сексе у Алибасова бывают сбои, вот она устроила такую эротическую сессию. Посчитала, что это поможет создать гармоничные сексуальные отношения, наладить интимную жизнь. Несмотря на то, что Бари всегда хвастает своей эрекцией, на видео слышно, как он жалуется, что у него спина побаливает, поэтому он не может елозить по холстам".
"Видно, что ей очень хочется от Бари побольше внимания, как от мужчины, – продолжает Перелыгина. – Поэтому она использует всякие уловки, чтобы его пробудить. Но она ошиблась с цветом. Синий – цвет покоя, умиротворения, растворения в бытие. Как пожилому человеку, Бари это полезно. Он сможет расслабиться. Но о сексе не вспомнит! Кстати, видно, что у него слабая реакция на происходящее – с его стороны лишь легкие шлепки по ягодицам. Ей нужен любовник позабористей. Видно, что Вика изголодавшаяся: он не удовлетворена в интиме. Думается, что для нее лучше садомазо".
"На самом деле, на месте Бари я была бы с Викой поосторожней, – предупреждает Елена. – Как бы он не повторил судьбу Легкоступовой! Она тоже была счастлива с Фирсовым, но итог мы все знаем. Как бы Бари тоже не очаровался Викой до такой же степени".
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