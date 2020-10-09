Похоронил 12 человек: рэпер Гуф рассказал о большой потере

Не так давно рэпер Гуф отпраздновал день рождения. Знаменитому исполнителю исполнилось 41. Артист признался, мол, и не думал, что доживет до этих лет. Дескать, при том образе жизни, который он вел, можно умереть еще до старости. Тем не менее, сейчас Гуф чувствует себя отлично. Исполнитель ощущает в себе силы записывать треки и выступать.
Гуф не скрывает, что многих его знакомых, разделявших с ним когда-то увлечение алкоголем и наркотиками, уже нет в живых. "Я похоронил столько людей в этом году. За три года – человек 12", – заявил исполнитель. Артисту становится страшно, когда он вспоминает, что его ровесники уже на том свете.
Сейчас знаменитость встречается с Юлией Королевой. Новая девушка хорошо влияет на Гуфа. Исполнитель завязал с пагубными пристрастиями, которым он посвятил много лет своей жизни.
По словам Гуфа, Королева – идеальный вариант для него. Девушка умеет вести себя в обществе и легка в общении. Возлюбленные уже шесть раз ездили на отдых вместе. Интересно, что вокалист, прежде чем завести отношения, выведал все о прошлом девушки. "Я пробил все по ней, чистая девочка", – заметил артист.
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