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Фото младшей дочери Навки стало сенсацией

Фото младшей дочери Навки стало сенсацией

Татьяна Навка. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Навка давным-давно привыкла к публичности. Однако члены ее семьи предпочитают оставаться в стороне, именно поэтому фигуристка так редко делится кадрами из личной жизни своих детей.
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На этот раз Олимпийская чемпионка решила сделать исключение и обнародовала несколько кадров с недавней фотосессии младшей дочери.

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Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

Накануне у прекрасной Наденьки были именины. Татьяна Навка решила поделиться данным событием с пользователями сети и поздравила дочь в личном блоге "Инстаграм".

Как сообщает "Экспресс газета", звездной наследницы уже шесть лет. На фотографиях отчетливо видно, что дочь Дмитрия Пескова растет настоящей копией своей матери.

Подписчики Навки моментально разделились на два лагеря и прокомментировали свежеопубликованные кадры. Нашли и те, кто не оценил генетическую схожесть фигуристки с дочерью.

"Ужасающе похожи. Даже не верится, что на фотографиях Надежда. Будто это маленькая Татьяна", – отметила публика.

Несмотря на огромное количество комментариев, большинство все же решило не разводить демагогию под новым постом, а только лишь поздравило Наденьку со светлым праздником.

Напомним, совсем недавно Татьяна Навка рассказала подписчикам, как она развивает таланты младшей дочери. Фигуристка отметила, что девочка изучает сразу несколько иностранных языков, занимается музыкой, посещает уроки танцев и, конечно же, тренируется на льду.

Автор: 2 октября 2020, 17:50 Источник: Инстаграм Татьяны Навки ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

43 года, а кто даст: Татьяна Навка цветет и пахнет

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