Скабеева побила скандалиста Соловьева

В 2019 году жители нашей страны из всего разнообразия форматов телевизионных программ выбирали общественно-политические ток-шоу, в частности на телеканале "Россия 1". Самыми востребованными стали "60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым" и "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Как сообщает издание Lenta, именно эти передачи в будни смотрело большинство. Впрочем, несмотря на одну тему вещания в рамках ток-шоу, первое место занял вечерний выпуск "60 минут". С чем это связано – неясно, возможно, повлияло время трансляции в эфире. Затем идет "Вечер", а замыкает тройку дневная версия программы Скабеевой и Попова.
Стоит заметить, что нередко на шоу Соловьева случаются скандалы. Как-то раз телеведущему даже пришлось разнимать двух политиков у себя в студии. Мужчины не пришли к единому мнению и пытались переспорить друг друга, а когда все аргументы были исчерпаны, в ход пошли кулаки. К счастью, Владимир сумел утихомирить гостей.
Сотрудники "России 1" подчеркнули, что среди новостных проектов телеканал максимально приблизился к Первому по обхвату аудитории, опередив на статистическую погрешность в 0,1%. Программа "Вести" в 20:00 набрала 13,6% среднегодовой доли, а "Время" в 21:00 – 13,5% зрителей. "Вести недели" с Дмитрием Киселевым замкнули тройку, набрав 13,4%.
Популярные темы форума
Мерзкие родственники
Женская сторона развода!Продолжаем!
Жизнь есть после развода?????
Не люблю пьяных людей продолжение
ТЕМУ ПРОДОЛЖАЕМ ПРО ДЕРЕВЕН.,РОДСТВЕН.,ГАДКИХ И МЕРЗКИХ
Как выйти из депрессии?
США ахренели
Бабищи
Бросив старую семь ,это как переехать в новый город.
УРОДЫ С РОЖДЕСТВОМ ВАС.