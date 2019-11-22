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Общество

На Скабееву накинулись с грязной руганью

Ольга Скабеева. Фото: instagram.com/olgaskabeeva
Известная украинская журналистка Янина Соколова накинулась с грязной руганью на ведущую программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольгу Скабееву. Таким образом она попыталась увести разговор от планов украинских политиков депортировать жителей Донбасса.
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Популярность к Янине Соколовой пришла благодаря тому, что она не постеснялась сама озвучивать сомнительные, в подчас и нецензурные мысли и заявления, с восторгом воспринимаемые широкими слоями граждан Украины. В своей авторской программе журналистка издевалась над погибшими лидерами ополчения Донбасса, выступала с русофобским позиций и не останавливалась даже перед откровенными оскорблениями.

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На этот раз скандальная ведущая обратила свой гнев на Ольгу Скабееву. Российская журналистка, по ее словам, распространила недостоверную информацию. Речь идет об идее депортировать несогласных с властью Киева жителей Донбасса после захвата региона.

Чтобы убедить народ в своей правоте Янина Соколова прибегла к проверенной тактике, и вместо того, чтобы хотя бы попытаться доказать свои утверждения, начала высмеивать противоположную точку зрения. "Конечно, все чистая правда! Вот одна проблема – вагонов не хватает", – отчаянно переигрывая на камеру заявила Соколова.

"Уважаемые пропагандисты, может, пора перестать людям ср...ть (гадить. – Прим. ред.) в головы? Там почти уже по ободок и хлюпает", – добавила журналистка.

Примечательно, что украинская журналистка взялась доказывать, что украинские власти, радикалы, эксперты, работники СМИ и политики не намерены поражать в правах население Донбасса. Одновременно с этим она даже не попыталась скрыть своего презрения к жителям Донецкой и Луганской народной республик, а также к россиянам.

Автор: 22 ноября 2019, 20:07

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Бандеровская тварь эта Янина!! И не хрен ей в России делать, под зад грязной метлой!
1

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