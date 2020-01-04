"Обреченный взгляд": народ в шоке от издевательств Ксении Собчак над сыном

Ксения Собчак устроила себе короткий отпуск. На частном самолете она вместе с сыном направилась в Альпы. В Куршевеле знаменитость решила поставить малыша на лыжи. Платону же этого вовсе не хотелось: его первая тренировка с инструктором началась с рыданий. Мальчик не хотел подниматься в гору, но потом смирился и поддался воле взрослых.
Журналистка сделала фото на память о первом опыте катания и выложила его в "Инстаграм". На снимке ее сын стоит в экипировке, заплаканный. Ксения Собчак призналась, что сначала мальчик капризничал, но потом "мужественно принял свою судьбу".
Поклонники ведущей искренне посочувствовали Платону. Некоторые посчитали, что Ксения Собчак издевается над сыном, заставляя против делания осваивать горные лыжи в таком юном возрасте.
"Не грусти малыш", "Такой грустный, это не отдых", "Совсем расстроился парень", "Заставили... Абсолютно обреченный взгляд", "Зачем заставлять, если не хочет?", "Печальный", – прокомментировали кадр с наследником Ксении Собчак пользователи соцсети.
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