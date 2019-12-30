Собчак поставила замужество и Богомолова на последнее место

Ксения Собчак рассказала о собственных достижениях. По словам телеведущей, в уходящем, 2019 году она смогла многого добиться. Например, создала собственное ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!". Знаменитости удалось всего за год привлечь к личному каналу на видеохостинге более миллиона подписчиков.
Ксения довольна, также, что смогла попасть в десятку самых цитируемых журналистов страны. Собчак отметила, что это важнейший показатель ее успешности.
"Мой инстаграм всегда честен с вами, и ставит хэштег #рекламнаяпауза зарабатывая рекордные деньги для новых проектов и радуя рекламодателей эффективной статистикой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась теледива в "Инстаграм".
В конце Ксения Собчак все же вспомнила о любимом супруге. "И да, еще я вышла замуж в лучших традициях любимого Пелевина, люблю ,любима и счастлива! С Наступающим!!!!!", – добавила журналистка, даже не упомянув имени горячо обожаемого мужа.
Отметим, что муж Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов, собственное рассуждение об итогах почти полностью посвятил избраннице. Видимо, брак с любимым человеком для него важнее, чем карьерные достижения, а их у него, к слову, достаточно.
"У меня нема итогов года. Какая разница какой год уходит и какой наступает. У меня есть наблюдение. Очень простое. Вот живешь с человеком. И счастлив. Потом не видишься пару-тройку дней. Ну вроде обычное дело. Потом встречаешь в аэропорту в три ночи. И прыгаешь от счастья и видишь счастье в глазах напротив, и обнимаешь, и так хорошо вдвоем, как будто все только начинается. И невозможно оторваться. Люблю. Всем до встречи после праздников! И правда, все только начинается🔥🥂🍾", – написал Константин Богомолов в микроблоге.
"Люблю тебя ужасно ❤️", – ответила мужу в комментариях Ксения Собчак.
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