Константин Богомолов откровенно о ночных приключениях с Ксенией Собчак

Поэт заявил, что не собирается в этот раз подводить итоги года. Для него не имеет значения, какой год уходит, а какой приходит.
Богомолов опубликовал один из свадебных снимков на своей странице в "Инстаграм". Он написал трогательный текст, который посвятил возлюбленной.
"У меня есть наблюдение. Очень простое. Вот живешь с человеком. И счастлив. Потом не видишься пару-тройку дней. Ну вроде обычное дело. Потом встречаешь в аэропорту в три ночи. И прыгаешь от счастья и видишь счастье в глазах напротив, и обнимаешь, и так хорошо вдвоем, как будто все только начинается. И невозможно оторваться. Люблю", – признался Константин.
Режиссер добавил, что впереди его ожидает все самое интересное, это только начало. Также он заявил, что теперь выйдет на связь с поклонниками только после праздников. Вероятно, они с Собчак планируют очередное путешествие.
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