Богомолов втянул Табакова в авантюру с участием Собчак

Антон Табаков получил роль заместителя главы Следственного комитета в многосерийной картине кинодеятеля "Хороший человек". В основе сценария сериала – реальная история бывшего лейтенанта МВД Михаила Попкова, который также известен как ангарский маньяк.
По словам Табакова, это его первые робкие попытки возобновить карьеру артиста. Антон признался, что мотивации сыграть именно эту роль у него не было, однако ему очень хотелось вспомнить профессию.
"Сейчас я хотел понять, насколько я могу продолжать этим заниматься. Это эксперимент, который удачно совпал с тем, что Константин Юрьевич снимает сериал "Хороший человек", и он дал мне такую возможность", – сказал Антон Табаков.
Сегодня у наследника мэтра достаточно предложений от режиссеров и продюсеров. Между тем сам Табаков пока не может объективно оценивать свои силы. "Нет понимания, насколько я справлюсь. Это по-прежнему тяжелый труд. Зато есть такая перспектива роста – от Кота Матроскина до генерал-полковника юстиции", – заметил актер.
К слову, Константин Богомолов, который и втянул отошедшего от дел артиста в авантюру со съемками, утверждает, что роль Табакова значительнее, чем может показаться на первый взгляд. "Это не эпизод, это именно роль. Небольшая, но роль. Мы впервые с ним поработали", – поведал кинодеятель.
В основу сценария сериала "Хороший человек" легла реальная история Михаила Попкова, который в период с 1992-го по 2010 год убил 78 человек. В 2015 году маньяк был приговорен к пожизненному заключению.
Роль главного героя в сериале "Хороший человек" – Ивана Крутихина – исполнит Никита Ефремов. Следователя Евгению Ключевскую сыграет Юлия Снигирь. Нашлось место в многосерийной картине и супруге режиссера Константина Богомолова Ксении Собчак. Кого именно скандальная журналистка будет изображать, пока не известно, сообщает ТАСС.
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