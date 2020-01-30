Закончится плачевно: сексуальную Брежневу предостерегли от пластических операций

Певица Вера Брежнева по праву считается одной из самых сексуальных звезд на постсоветском пространстве. Эксперт в беседе с "Дни.ру" заявил, что знаменитости не следует прибегать к услугам пластических хирургов, иначе это может закончиться плачевно.

"Вера – девушка не из простых. Все свои действия она продумывает до мелочей и четко понимает, где есть выгода, а где ее нет. Она все делает с оттенком легкой обреченности и милой улыбкой. Внешне звезда – предел спокойствия, а вот внутри нее кипят страсти, – рассказала ясновидящая Галина Янко. – Это женщина с железным характером и невероятной силой воли. Муж ее любит, и она очень к нему расположена. Эта пара идет по жизни вместе, судьба им писана долгая. Тут есть и уважение, и привязанность, но все же больше их объединяет внутреннее стремление к продвижению общего дела".

В целом год у Брежневой интересный, но есть и некие негативные моменты. "Со стороны мужа вижу болезнь пожилых родственников. Карты говорят о том, что если вовремя заняться этой ситуацией, то возможен положительный исход", – сообщила Янко.

"Вижу, что Вера захочет изменить свою внешность, возможно даже решит обратится за помощью к пластическим хирургам. И вот тут карты говорят, что лучше ей этого не делать. Операция может закончиться плачевно. Не исключено, что после вмешательства ей придется решать проблемы уже не только внешности, но и здоровья", – предупреждает ясновидящая.

Кстати, по словам гадалки, Вера Брежнева всерьез задумывается еще об одном ребенке. Пополнение в семье случится с вероятностью в 90%, заявила она "Дни.ру". Что касается карьеры певицы, то Брежнева настолько уверена в своих силах и возможностях, что совершенно не волнуется на счет своей востребованности. Ее не волнует плотный гастрольный график. Вера знает, что публика будет любить ее, даже в ее репертуаре еще долго не будет новых хитов.