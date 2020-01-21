Дерзкий ответ Брежневой после публичного унижения ее мужа и маленькой дочери

Вера Брежнева сделала исключение и обнародовала личные семейные фото. Однако сексапильная певица наряду с положительными получила и отрицательные отзывы.

В недавнем интервью Вячеславу Манучарову Вера Брежнева призналась, что не афиширует личную жизнь из-за зависти и злобы со стороны общественности. Однако в виде исключения на днях певица обнародовала несколько фотографий из отпуска, который вместе с мужем, продюсером и композитором Константином Меладзе, и младшей дочкой Сарой провела в Италии.

На снимках счастливая артистка позирует на фоне гор и снега в обществе близких. "Какой кайф – проводить время с пользой и удовольствием! КПД – 10000%. Скоро начинается рабочий сезон, и нам есть чем вас порадовать", – оптимистично сообщила Брежнева.

Пока одни поклонники осыпали певицу комплиментами, другие не сдержали негатива. "Вера, не накопила еще достаточно денег, чтобы перестать спать с папиками?" – поинтересовался интернет-пользователь.

Певица не оставила этот комментарий без внимания. "Не накопили достаточно ума?" – дерзко спросила исполнительница. Отметим, что разница в возрасте супругов составляет 19 лет.

Досталось даже дочери Брежневой. Злопыхатели назвали девочку "страшненькой". "Мне вас жаль..." – отреагировала звезда.

Негативные комментарии заметила Наталья Водянова. "Как вообще можно такое написать? Вы знаете, бумерангом все возвращается. Плохая энергия ваша этому ребенку не навредит, вот вам – точно. Желаю найти свет в жизни, чтобы не было времени думать, а тем более писать гадости!" – высказалась модель.

Вера Брежнева поблагодарила ее за поддержку: "Спасибо, Наташенька. Вот и я поражаюсь. Как у них поворачивается язык... И пальцы..."