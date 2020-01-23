"Копия дед": сын Ксении Собчак поразил россиян необычным сходством

Подписчики телеведущей в "Инстаграм" считают, что, взрослея, ребенок становится все более похожим на отца Ксении Собчак. "Очень на деда похож!", "Копия дед", – написали поклонники звезды.
Кроме того, все единогласно сошлись во мнении, что Платон – невероятный красавчик. "Какой же он сладенький!", "Миляга", "Солнышко", "Классный малыш", – осыпали комплиментами сына Ксении Собчак фолловеры.
Отметим, что ранее в беседе с Лерой Кудрявцевой телеведущая призналась, что в недалеком будущем планирует снова стать мамой, родив ребенка от нынешнего мужа-режиссера Константина Богомолова.
Напомним, недавно Ксения Собчак вместе с сыном и супругом побывали на горнолыжном курорте в Куршевеле. Там маленький Платон впервые встал на горные лыжи. Звезда делилась снимками в соцсети, однако многие россияне посчитали, что ребенку не хочется осваивать новый навык: лицо мальчика в кадре было очень грустным.
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