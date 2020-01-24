Подруга выставила Собчак на посмешище

Ксения Собчак и Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) знакомы давно. Говорят, именно благодаря телеведущей певица познакомилась с будущим мужем, бизнесменом Александром Чистяковым, которому впоследствии родила дочерей Лиду и Веру.
По слухам, дружба у двух блондинок своеобразная. Будто бы эти нежные отношения не мешают Собчак отправлять мужу подруги свои интимные фото. Утверждают, что телеведущая только и ждет момента, когда Наталья и Александр расстанутся, хотя сама Ксения замужем.
Впрочем, много чего говорят в Сети. Приятельницы демонстрируют друг к другу самые теплые чувства. На своей официальной странице в "Инстаграм" Чистякова-Ионова опубликовала фото, на котором запечатлена в обнимку с Собчак на пляже. Обе облачены в купальники. "Ничто так не украшает женщину, как другая красивая женщина рядом!" – оптимистично заявила Глюкоза, отметив, что снимал их муж Ксении, режиссер Константин Богомолов.
Пока друзья блондинок рассыпались в комплиментах, другие подписчики неоднозначно отнеслись к снимку. Многие выразили убеждение, что он сильно обработан, а на самом деле фигура у Ксении в разы хуже Наташиной. Другие сочли, что это тонкий троллинг над общественностью. Третьи вовсе заявили, что Чистякова-Ионова выставила Собчак на посмешище: дескать, очевидно, что на ее фоне невероятно подтянутая певица выглядит еще лучше.
Так или иначе, Ксения Собчак давно к своей внешности относится без лишних иллюзий и даже частенько над ней подтрунивает. Телеведущая имеет чувство юмора и давно привыкла к критике.
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