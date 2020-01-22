"Ему прямо плохо": специалист оценил состояние Меладзе рядом с Брежневой

В Сети то и дело ходят слухи о Вере Брежневой и Константине Меладзе, причем самые разные: то у супругов якобы появится ребенок, то они на грани развода. Эксперт по жестам и лжи оценил видео и вынес вердикт.

Специалист по лжи и языку жестов Илья Анищенко посмотрел видео от 2018 года, на котором запечатлены Вера Брежнева и Константин Меладзе. Пара пришла на шоу Ивана Урганта. Певица появилась в мерцающем розовом платье, а ее супруг – в черном неформальном костюме.

Эксперт предположил, что Вера чем-то смутила Константина. "То ли она платье слишком яркое надела... Но на других видео я его таким не видел. Ему прямо плохо там из-за всего, что происходит. Он на нее смотрит как запуганный ребенок на строгую маму", – оценил видео специалист.

Анищенко убежден: всем "рулит" сексапильная блондинка. "Понятно, что в отношениях Вера главная. Как она скажет, так и будет. Она как будто мужчина в отношениях – уверенная, четкая, конкретная. А он сидит и места себе не находит, постоянно на нее смотрит", – высказался эксперт.

Он отметил неуверенность Константина Меладзе рядом с Верой Брежневой. "Ему страшно и боязно ее потерять. Она такая вся красавица..." – пояснил Анищенко.

Он не исключил, что продюсер просто не любит быть на публике, но постоянную оглядку на жену-певицу интерпретировал так: "Он боится ее. Такое ощущение, что она очень жесткая, главная во всем. Он никогда не станет инициатором развода. Пока Вера не захочет, они не разведутся. Либо он придет к такому решению под чьим-то давлением".

Эксперт подчеркнул, что Константин Меладзе не похож на человека, проявляющего инициативу в отношениях с женщинами. "Меня Брежнева восхитила, что она так смогла под себя мужика подмять", – признался он репортеру Teleprogramma.pro.