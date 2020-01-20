"Дочь страшная": россияне набросились на наследницу Веры Брежневой

Вера Брежнева поделилась семейными кадрами. Однако не у всех они вызвали умиление: нашлись злопыхатели, которые грубо раскритиковали дочь и мужа певицы.

Исполнительница и Константин Меладзе воспитывают двух дочерей от прошлых отношений Веры Брежневой. Это 18-летняя Соня и десятилетняя Сара. После Нового года певица с семьей отправилась отдыхать в Италию. Совместными снимками звезда поделилась в "Инстаграм".

"Удивительная страна. За одну неделю я успела: без верхней одежды погулять по берегу моря под ласковым солнцем в одной ее части, затем в другой части два дня провела на фабриках, разрабатывая новые продукты и создавая новые коллекции для @verabeauty.official, а закончила неделю в горах, где, поднявшись пешком (в чиасполе) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) на вершину мы наслаждались видами и погодой!" – отметила Вера Брежнева. Она добавила, что для нее в кайф – проводить время с пользой и с удовольствием.

Артистка столкнулась с негативной реакцией пользователей соцсети. Некоторым хейтерам звезда ответила, заступившись за родных. "Вера, не накопила еще достаточно денег, чтоб перестать спать с папиками?" – написала одна из подписчиц. "Не накопили достаточно ума?" – осадила ее Вера Брежнева. "Какая дочь страшная, зачем такие фото выкладывать?" – напала на девочку злопыхательница. "Мне вас жаль…" – ответила знаменитость.

Напомним, в прошлом году Вера Брежнева удалила почти все совместные фото с мужем-продюсером. Это спровоцировало слухи о том, что в семье певицы проблемы. Кроме того, в Сети говорили, что Константин Меладзе изменяет супруге. Певица старалась не реагировать на сплетни.