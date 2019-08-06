"Впервые. Вместе": Дакота сообщила о воссоединении с Соколовским

На своей странице в Instagram Рита Дакота опубликовала запись, сделанную во время прогулки с бывшим мужем Владом Соколовским, их дочкой Мией и родителями. "Это видео ужасного качества, но самого лучшего содержания", – заверила она.
Певица отметила, что прошел год, как они с Соколовским расстались. "И эту "годовщину" мы встретили вот так. Впервые. Вместе. Мы гуляли с Мией и моим папой, которого отпустили к нам на полдня с реабилитации. Влад качает Мию на качелях, а папа (трезвый, живой папочка) – меня", – пояснила артистка.
"Два папы качают двух дочек. Три поколения, безусловная любовь вопреки, чистейшее красивое при-ня-ти-е. Это не постановка. Это случайные кадры, которые мама Влада снимала для моей мамы", – рассказала Дакота.
Рита призналась, что этот год научил ее многому, но главное – любви. "Я люблю своего отца и люблю отца своего ребенка. Люблю как людей. Люблю как души, у которых свой сложный и красивый путь к свету. Ну а я просто буду рядом. Всегда", – пообещала исполнительница.
Дакота благодарна судьбе. "Вселенная, спасибо тебе за этот опыт, за эти осознания, за эту возможность чувствовать любовь и благодарность в каждом моменте", – заключила певица.
Напомним, что Рита Дакота и Влад Соколовский расстались из-за многочисленных измен артиста. По словам певицы, даже родные знали о его неверности, а ей открыли глаза в последнюю очередь.
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