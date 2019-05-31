Разведенная Рита Дакота нашла замену сексу с мужчинами

С момента развода с российским исполнителем Владом Соколовским громкие новости о жизни певицы Риты Дакоты появляются все чаще. Теперь девушка поведала о том, как для нее важно сексуальное самообразование.



Недавно Рита опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором удивлялась: почему в 2019 году люди все еще табуируют секс и боятся этой темы. Она высказала свое мнение касательно этого и рассказала, что с недавних пор пристрастилась к сексуальным практикам.



Известная поп-исполнительница серьезно подходит к самообразованию в сфере секса. Она с удовольствием посещает секс-тренинги, изучает тантру и даосские женские практики. Также Дакота не постеснялась признаться, что у нее дома есть целая полка секс-игрушек. По мнению певицы, образование в данной области играет огромное значение для психологического и физического здоровья каждой женщины. Согласно одному из учений, которым увлекается Дакота, если не уметь правильно распределять сексуальную энергию, то высока вероятность серьезно заболеть.

На столь интимные размышления поп-исполнительницу подтолкнул пост ее подруги в микроблоге, который вызвал массу недовольства среди пользователей. Рита Дакота возмутилась, что люди в нашей стране до сих пор считают тему секса постыдной. "Недавно одна моя приятельница блогер-стотысячник выложила пост на тему того, что ходит на секс-тренинги <.> Я одобрительно прокомментила, ибо солидарна на все 100. В комментах начался такой холивар, что пост она в итоге удалила. Меня это прям взбомбило. Почему? Что в 2019 году может быть "стыдного" в секс-тренингах?"- прокомментировала звезда.

В завершение успешная певица и молодая мама посоветовала всем попробовать эти практики, чтобы научиться получать от жизни максимум удовольствия и не обращать внимания на мнение окружающих, потому что на самом деле всем плевать.

