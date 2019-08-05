Новый снимок Рудковской вызвал жаркие споры

Несколько дней назад продюсер Яна Рудковская отправилась отдыхать на побережье фешенебельного курорта Сардинии, в Порто-Черво. Почти каждый день она делится со своими подписчиками снимками, которые вызывают неоднозначные мнения. Первое фото звезды в леопардовом купальнике разожгло жаркие споры. Завистливые хейтеры тут же принялись критиковать образ Рудковской, намекая на то, что такой наряд вовсе не под стать ее возрасту: "Как достали эти детские купальники. Купите уже нормальный по возрасту, а не у Натальи Ким", "Вот это бабуся", – оставили свои комментарии фолловеры.
Позже звезда предстала в образе роковой красотки в ярко-красном купальнике с прозрачными вставками, но даже этот снимок вызвал у подписчиков бурю нелицеприятных комментариев: они уличили ее в использовании фотошопа, благодаря которому ноги звезды кажутся уж больно длинными. "Вообще уже крыша поехала у бабки Яны, сама 162 роста, а на фото двухметровый кентавр", "Красиво, но мне кажется с ногами вытянутыми немного перебор...", "Такой маленький рост и такие длинные ноги ???"
Свежее фото Яны Рудковской вновь озадачило ее подписчиков: они отметили, что на новом снимке ее "ноги от ушей" резко уменьшились. Забыла ноги вытянуть?", "Такая хорошенькая без этих длинных ног с фотошопа", "А что с ногами? Они, оказывается, могут быть обычными? А где же те, что от ушей".
Однако среди критиков находятся и те, кто восхищается фигурой 44-летней Яны Рудковской, несмотря на нее маленький рост и обращение к фоторедакторам.
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