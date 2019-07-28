"Русские понты": показавшая богатую жизнь Рудковская получила за хвастовство

В личном Instagram музыкальный продюсер который день публикует снимки, заставляющие интернет-обывателей испытывать негативные эмоции. На них Яна Рудковская запечатлена на фоне роскошного особняка, в дорогих нарядах, рядом с шикарными авто.
Некоторые обыватели на подобные кадры реагируют неодобрительно. Пользователи Сети называют это хвастовством и считают признаком недалекого ума.
"У нашей Николь Кидман есть личный самолет и она никогда не выставляет на показ...,я уже не говорю о ее шикарной коллекции авто в гараже...! И что так мелко , всего лишь Порш?Я понимаю если -AUDI R8 ..! А это русские понты...! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – сравнила Яну Рудковскую с голливудской актрисой подписчица.
Отметим, были и те, кто сдержанней реагировал на яркие посты продюсера, отмечая, мол, это всего лишь реклама. Обсуждение внешнего вида знаменитости им больше пришлось по нраву.
"Честно, мне не нравится, слишком коротко, вам не идет....зачем все это....для разговоров...зачем", "Детский сад, штаны на лямках 😂😂😂", "И не молодая, и ноги какие– то слишком тощие, сухие Мне не нравится ее странная поза", "За ногами даже машину не разглядел! Огонь!!!!🔥🔥🔥 сразу видно кто реально в зале занимается....", "Самое шикарное на это фото ножки Яны😂👏🔥🔥", - рассуждали подписчики Яны Рудковской.
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