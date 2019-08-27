"Тонны обезболивающих": страдающая Успенская решилась на крайние меры

Певица провела летний отпуск в Марбелье, где отдыхает уже не первый год. Звезда пошла на крайние меры, сбежав от столичной суеты, чтобы восстановить здоровье. Любовь Успенская нормализовала режим сна и вернулась к правильному питанию.
Этот испанский городок артистка выбрала потому, что не любит шумный отдых. "Нет изматывающей жары, которая меня убивает. Спокойная атмосфера. Можно открыть калитку и окунуть ноги в море. Развитая инфраструктура, шикарные рестораны, прекрасные врачи…" – цитирует Успенскую StarHit.
На заботу о здоровье в Москве ей не хватает времени. "А тут все медики уже знакомые. Проверяюсь регулярно, чтобы вернуться домой с чистой совестью", – рассказала Любовь. Певица не только прошла обследование, но и побаловала себя приятными процедурами вроде массажа.
Кроме того, она призналась подписчикам, что страдала от ужасной боли, но теперь мучениям пришел конец. "Давно беспокоил зуб, а к стоматологу никак не успевала, поэтому принимала тонны обезболивающих. Наконец поставила пломбу и сделала отбеливание. Также посетила офтальмолога, прошла гастроскопию – все хорошо", – заверила Любовь Успенская.
Плавая в море, звезда релаксирует. А по вечерам Любовь Успенская гуляет по набережной – проходит минимум десять километров. В планах значится тур по Америке, Канаде, Украине и Прибалтике, для которого нужно набраться сил.
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