Успенская рассказала об операциях сильно изменившейся после аварии дочери

По официальной версии, Татьяна Плаксина упала с велосипеда, будучи за границей. Дочь Любови Успенской сломала челюсть и выбила несколько зубов. Певица определила дочь в элитные клиники Швейцарии и Словении, даже собственноручно побрила налысо, чтобы оставить этот жуткий опыт в прошлом. Однако последствия аварии негативно сказались на отношениях женщин.
В интервью для YouTube-канала Glamour Russia Любовь Успенская призналась: "Мы с ней были не мама-дочка, а подруги". Артистка привела в качестве примера рассказ, что Татьяна в подробностях рассказала ей, как лишилась девственности. В свою очередь, и Любовь Успенская была с ней крайне откровенна: сообщила о первом аборте, делилась самым наболевшим.
Однако все изменилось, когда Татьяна уехала учиться в Америку. "Что-то произошло. Не знаю, что", – отметила Любовь Успенская. Певица сочла дочь скрытной. А авария, случившаяся осенью прошлого года, лишь усугубила положение. Сейчас Татьяна проходит лечение в Испании. "Авария очень повлияла на ее душевное состояние. У нас предстоят еще много всяких операций. Надеюсь. что когда наступит конец, я вернусь к своей подруге Тане", – выразила надежду Любовь Успенская.
Певица считает свою единственную наследницу очень талантливой: Татьяна свободно говорит на пяти языках, пишет стихи "на уровне Бродского", "потрясающе" поет. Кстати, поклонники Любови Успенской смогли уже оценить уровень исполнения Татьяны. Весной она спела на концерте матери песню "Розы не говорят".
Певица призналась, что еще будучи беременной строила планы, как будет любить, оберегать пестовать дочь. По словам артистки, она работала ради нее, делала подарки, выполняла любой каприз. "Может, это и плохо. Мне кажется, я ее перелюбила ", – заключила Любовь Успенская.
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