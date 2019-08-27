Культовый певец госпитализирован в Москве

В Москве экстренно госпитализирован культовый певец 90-х Юлиан. Артисту нездоровилось еще вчера – несколько раз к нему приезжала скорая, сообщают Telegram-каналы.
По неофициальной информации, у Юлиана проблемы с сердцем. Он находится под круглосуточным наблюдением врачей. Другие подробности не уточняются.
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