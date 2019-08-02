44-летнюю Рудковскую заплевали за откровенные фото на яхте

Супруга прославленного фигуриста Евгения Плющенко – излюбленная мишень для хейтеров. Они регулярно критикуют ее внешность и наряды. Не стали исключением и свежие фото Яны Рудковской.
На одних кадрах продюсер – в модном слитном купальнике леопардовой расцветки с изображением кошачьей мордочки на груди. На других – в красном. Комментарии фолловеров по поводу образов знаменитости оказались неоднозначными.
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