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Шоу-бизнес

"Колхоз "Красный рассвет": замотанная в тюль Рудковская получила порцию негатива

Яна Рудковская. Фото: www.globallookpress.com.
Звезда похвасталась новым нарядом. Продюсер Яна Рудковская предстала в необычном образе.
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В личном Instagram знаменитость опубликовала свежее фото. Яна Рудковская запечатлена в платье персикового оттенка с пышной юбкой. Звезда держит в руках маленькую сумочку кораллового цвета.

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Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

"Новый имидж, но цветовая гамма без изменений", – написала Яна Рудковская под снимком.

Поклонники продюсера пришли от нового образа в восторг. Комментарии вмиг наполнились хвалебными одами.

"Яна, Вы – персик!", "Чертовски привлекательна! 👍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Куколка, как всегда ❤👌", "Очень красивая Яна и очень красивое платье!", "Зефиринка!", "Образ сказочной принцессы🌺🌺🌺😍", "Как Вы мне нравитесь! Очень хорошо выглядите ❤", – не скупились на комплименты пользователи Сети.

Меж тем недоброжелатели не дремали. Яна Рудковская получила от них порцию критики.

"Платье, конечно, колхоз" красный рассвет"! Но деньги не пахнут! Конечно, когда в Диор, это совсем другая история🙄", "а, здесь не только цветовая гамма без изменений, но и возникает вопрос, когда же у вас тюль закончится то", – писали интернет-обыватели.  

Напомним, сегодня, 22 июля, Яна Рудковская получила нагоняй от обывателей. Сын звезды травмировался на тренировке, 6-летнему Саше Плющенко зашивали подбородок в Морозовской больнице. Пользователи Сети посчитали, что звезда в какой-то степени виновна в произошедшем. Якобы ребенка заставляют заниматься до потери пульса.

Автор: 23 июля 2019, 02:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рудковская в коротком платье спрятала живот

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