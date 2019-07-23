"Колхоз "Красный рассвет": замотанная в тюль Рудковская получила порцию негатива

Звезда похвасталась новым нарядом. Продюсер Яна Рудковская предстала в необычном образе.

В личном Instagram знаменитость опубликовала свежее фото. Яна Рудковская запечатлена в платье персикового оттенка с пышной юбкой. Звезда держит в руках маленькую сумочку кораллового цвета.

"Новый имидж, но цветовая гамма без изменений", – написала Яна Рудковская под снимком.

Поклонники продюсера пришли от нового образа в восторг. Комментарии вмиг наполнились хвалебными одами.

"Яна, Вы – персик!", "Чертовски привлекательна! 👍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Куколка, как всегда ❤👌", "Очень красивая Яна и очень красивое платье!", "Зефиринка!", "Образ сказочной принцессы🌺🌺🌺😍", "Как Вы мне нравитесь! Очень хорошо выглядите ❤", – не скупились на комплименты пользователи Сети.

Меж тем недоброжелатели не дремали. Яна Рудковская получила от них порцию критики.

"Платье, конечно, колхоз" красный рассвет"! Но деньги не пахнут! Конечно, когда в Диор, это совсем другая история🙄", "а, здесь не только цветовая гамма без изменений, но и возникает вопрос, когда же у вас тюль закончится то", – писали интернет-обыватели.

Напомним, сегодня, 22 июля, Яна Рудковская получила нагоняй от обывателей. Сын звезды травмировался на тренировке, 6-летнему Саше Плющенко зашивали подбородок в Морозовской больнице. Пользователи Сети посчитали, что звезда в какой-то степени виновна в произошедшем. Якобы ребенка заставляют заниматься до потери пульса.