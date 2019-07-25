Яна Рудковская яростно отстаивает женские права

Яна Рудковская опубликовала новый ролик в своем Instagram. Ее позиция не получила признания. Вместо этого на продюсера обрушился шквал критики.

На видео супруга Евгения Плющенко красуется в черном мини-платье без бретелек с атласным поясом на талии, который завязан бантом. На ногах у нее открытые босоножки на шпильках. Яна позирует между двумя Porsche – красной и синей.

"Почему Евгению @plushenkoofficial можно выбирать, а мне нельзя ??? Моя Фея– Крестная говорит что мне можно всё !!! Porsche 911 S Cabrio 🧡или Porsche 911 4S 💙? (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – подписала пост Рудковская.

Поклонники возмутились таким поведением звезды. Они считают, что продюсер в последнее время слишком много стала хвастаться, выставляя все напоказ. "Вы и правда ведете себя, как дурочка!", "Можно все, хвастаться не надо!", В последнее время это просто что-то с чем-то! Как в детство впали. Какие-то бесконечные кривляния, доказывания, что у вас нет фотошопа и прочее. Верните себе былое достоинство!", – высказались критики.

"Ну когда уже мозги встанут на место?" – язвительно спросил пользователь Сети.

Кроме того, многие отметили неподобающий внешний вид Рудковской. "Как Евгений мог полюбить такую пустую даму? На уме только демонстрация частей тела!", "Позорище", "Не пойму, что люди находят в ней красивого", "Королевы коленок не показывают", "Пластики ноль, походка деревянная!" – не успокаивались злопыхатели.