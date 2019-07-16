"Дожить бы": дряблая Рудковская встретила старость

Яна Рудковская, на первый взгляд, почти не изменилась на фотографии – фильтр лишь добавил продюсеру морщин. А вот Евгений Плющенко постарел радикально. Подписчиков это возмутило. Они сделали замечание Рудковской, решив, что она специально "состарила" супруга больше, чем себя.
"Странно, что Евгений выглядит тут старше Вас", "Яна, Вы старше Жени в реальности на 12 лет?" – ехидно заметили фолловеры.
Яна Рудковская настроена философски. "Дожить бы. А так меня все устраивает. А вас? Я, кстати, тут очень похожа на свою маму, один в один", – прокомментировала она результат работы приложения.
На днях Яна Рудковская и Евгения Плющенко приняли участие в благотворительном теннисном турнире. На стадион "Лужники" звездная пара пришла с сыном Сашей.
Плющенко-младший появился на трибунах с маленькой собачкой породы карликовый пинчер – в соответствии с последней модой. Яна Рудковская и ее муж любят собак: у них живут немецкие легавые, овчарки, панчо-шпиц и тибетский мастиф.
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