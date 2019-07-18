Бузовой пришлось оправдываться перед коллегой из-за маленькой груди

В Stories своего Instagram знаменитость опубликовала занимательный диалог. На видео Ольга Бузова и Влад Кадони общаются в гримерке шоу "Дом-2".
Ведущая крутится перед зеркалом, когда коллега спрашивает ее: "Почему ты не сделаешь грудь?". Ольга не сразу сориентировалась с ответом, вопрос был для нее неожиданным.
Собравшись с мыслями Бузова заявила, что нравится себе и ничего не хочет менять. Между тем Кадони не унимался, он вынудил собеседницу назвать размер бюстгальтера, который та носит. "75В", – ответила певица.
Влад не скрывал своего удивления, он не понимал, почему знаменитость не хочет третий размер груди, как у многих моделей в Instagram. Ольга лишь посмеялась: "А ты уже нарастил себе пипиндер".
"Появится мужчина, который однажды полюбит меня такой, какая я есть. Знаешь, есть такая песня: "Принимай меня близко к сердцу…" – оправдывалась Ольга Бузова. На что Влад Кадони пошутил: "С таким размером груди прижать близко к сердцу несложно".
После Ольга Бузова заявила, что у нее множество других достоинств, например, ножки, душа, харизма и талант. Грудь теледива увеличивать не будет.
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