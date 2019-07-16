Обалдевший от странного предложения Киркоров матом отправил Бузову к Баскову

Ольга Бузова вывела Филиппа Киркорова из равновесия. Артистка предложила поп-королю спеть дуэтом.

Поющая телеведущая разыграла коллегу по цеху в рамках юмористического шоу Comment Out, которое выходит на YouTube. Ольга Бузова позвонила Филиппу Киркорову на личный мобильный. Вокалистка умолчала, что говорит по громкой связи и при свидетелях, поэтому артист был крайне раскрепощен.

"Я придумала песню. Там есть и сексуальный подтекст, там и мало слов. И мне кажется, это будет бомба и такая танцевальная версия, чтобы успеть зацепиться за летние хиты, чтобы ставили в клубах. Но я не давлю на тебя, просто скажи, как тебе. Ок?" – говорила Бузова Киркорову по телефону.

Поп-король положительно отнесся к предложению. Филипп Киркоров напомнил собеседнице, что много раз предлагал ей песни для совместного исполнения, однако та их постоянно отвергала.

После Ольга попыталась напеть будущий хит. "Собачка говорит: "Гав-гав". Коровка говорит: "Му-му". Кошка говорит: "Мяу-мяу", а я скажу тебе: "Привяу". Гав, гав, гав, му, му, му, привяу", – еле сдерживала смех Ольга Бузова.

Филипп Киркоров отреагировал только спустя несколько секунд, судя по всему, артист пребывал в шоке от услышанного. "Чего? – произнес поп-король. – Оль, ты *** (обалдела. – Прим. ред.). Я такое говно петь не буду! Знаешь, кто бы смог? Вот, Коля! Коленька Басков, мой закадычный, заклятый дружок, вот он, я уверен, – мяу, мяу – вот на это согласится".

Филипп Киркоров отметил, что сейчас не готов к дуэту. На данном этапе творческой карьеры поп-король хочет сделать совместную песню только с одной артисткой – Селин Дион. Ольга Бузова отказ приняла спокойно. "Тогда я дарю вам эту песню", – сказала певица и повесила трубку.