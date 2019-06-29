"Перерыли все": Соколовский попал в переделку из-за наркотиков
Машину исполнителя остановили сотрудники ДПС, когда тот возвращался после шумной вечеринки с друзьями в одном из столичных заведений. Предствители правопорядка заподозрили, что Соколовский сел за руль в нетрезвом состоянии.
Как утверждает сам Влад, его впервые проверяли настолько тщательно. У него перерыли весь автомобиль, обыскали каждый сантиметр.
Далее сотрудники дорожно-патрульной службы заставили его сдать анализы. "Конечно, нет проблем. Но насколько неприятна вся эта процедура?! Тебя типа еще в чем-то подозревают, а ты пытаешься доказать людям, что все не так", – негодовал музыкант.
"Настроение от этого немного гаденькое!", - подытожил обескураженный Соколовский.
Напомним, 27-летний певец является отцом годовалой дочери Мии. Наследницу звезде подарила его бывшая супруга Рита Дакота, с которой они развелись летом 2018 года. Причиной такого решения послужили бесчисленные измены Влада, которые неожиданно всплыли на поверхность.
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