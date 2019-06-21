Подтвердилась версия о гей-отношениях Гарри Поттера и Драко Малфоя

Британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в киноэпопее о юном волшебнике, подтвердил, что главный герой Гарри Поттер испытывал влечение к его персонажу. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на AOL.

По словам Фелтона, конфликты между Малфоем и Поттером происходили столь эмоционально потому, что последний не мог скрывать своих чувств. "Он все время был влюблен в Драко", – признался актер. Ранее автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг рассказала о страстном романе Дамблдора и Грин-де-Вальда.