Подтвердилась версия о гей-отношениях Гарри Поттера и Драко Малфоя

Британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в киноэпопее о юном волшебнике, подтвердил, что главный герой Гарри Поттер испытывал влечение к его персонажу. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на AOL.
По словам Фелтона, конфликты между Малфоем и Поттером происходили столь эмоционально потому, что последний не мог скрывать своих чувств. "Он все время был влюблен в Драко", – признался актер. Ранее автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг рассказала о страстном романе Дамблдора и Грин-де-Вальда.
Мнения фанатов и эксперта разошлись
Юморист выложил ролик с горячими танцами
Поклонники прозрели и теперь буквально воспевают ее дар
Танцовщицу спустили с небес на землю
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
Где вы, обычные, нормальные женщины?
Женюсь.
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Киркоров vs Майкл Джексон
Работа в женском коллективе
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Почему мужчины такие наглые?
Свекровь не хочет общаться с внуками
Я переспал с родным братом
Жанна Фриске
Сделать ботокс
Брат оказался геем
Раннее облысение
Как бороться с завистью?
Что меняет роспись?
Мачеха подкатывает к моему парню.
Навязчивая девушка
неужели украина думала,что Германия её поддержит в интригах?
Конфликт в Чемодановке
Беременна от пьющего
Сливы такие кислые,абрикосы как трава,клубника кислая,помидоры плассмасовые,люди вам нравится это отрава?Как вы её едите???
Мой батяня отымел мою жену...
Посоветуйте комедию
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Негры.
Вопрос админу
Прямая трансляция с Путиным
не будут строить храм в Екатеринбуре на месте парка!
девушки убили мужчину ,за замечание не бросать бумажки.