Народ простился с участником шоу "Голос"
Траурное мероприятие началось в 10:30 мск и длилось час, сообщает StarHit. Пелагея плакала навзрыд и лишь под конец церемонии прощания нашла в себе силы последний раз посмотреть на скоропостижно умершего друга.
Певица обняла близких Алексея Сафиулина и выразила им соболезнования. Безутешная вдова участника шоу "Голос" не отходила от гроба, рядом с ней стояли дочери.
Друзья рассказали о последних днях Сафиулина. "7-го числа у нас были гастроли в Казани. Были шикарные выступления, как всегда. Потом мы расстались, начали заниматься своими делами. И случилось то, что случилось. Мне позвонила Лешина супруга и сообщила страшную весть. Сердце, сердечный приступ", – цитирует знакомую певца Елену Решетникову телеканал "360".
По ее словам, известие о смерти Алексея Сафиулина всех шокировало: артист был здоров, и ничто не предвещало беды. "Реву и не могу этого осознать. Просто в один миг выключили человека..." – добавила Решетникова.
СМИ сообщили о смерти участника шоу "Голос" 11 июня. Алексей Сафиулин скончался еще 8 июня. Появилась информация о том, что певец уснул в ванне и утонул. Близкие опровергли эту версию.
"Ни в какой ванне он не утонул, ему стало плохо. Его жена обнаружила. Она прилегла после перелета отдохнуть, Алексей тоже должен был отдыхать. Ему стало плохо, пытался сам себе помочь. Ему резко стало плохо, и супруга Катя ничего не смогла сделать", – рассказала Решетникова.
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