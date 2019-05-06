Сын Валерии довел избранницу до белого каления
Забывчивость сыграла злую шутку с героем, которого представляет в видео сын Валерии. Как известно, этот недостаток разрушает отношения. 20-летний Арсений и 24-летняя модель Анна Шеридан играют в ролике двух влюбленных – парень все время забывает о просьбах избранницы, а девушка негодует.
Анна разместила плод совместного творчества с сыном Валерии в своем Instagram. Модель предложила своим подписчикам ответить на вопрос – как можно назвать такой стиль отношений? "Пофигизм как он есть", – предложила свой вариант девушка.
"Жизненно", "Это называется, обычные современные отношения, у меня так же", – написали пользователи. Некоторые восприняли сюжет ролика серьезно и принялись утешать Анну – девушку уверяли, что Арсений ее очень любит.
Певица Валерия не сразу одобрила отношения своего сына с моделью Анной Шеридан. Рассказывали, что из-за этого Арсений даже ушел из дома. Он заявил матери, что будет сам себя обеспечивать. Однако спустя некоторое время Валерия помирилась с сыном и приняла его возлюбленную.
Валерия гордится своим сыном. Арсений открыл авторский курс обучения игре на фортепиано. Певица поддерживает своего наследника, пишет Teleprogramma.pro.
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