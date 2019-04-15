Любвеобильная Водонаева быстро нашла замену мужу

Телеведущая закрутила роман со стюардом. Алена Водонаева встречается с мужчиной, который младше нее на десять лет.

Полтора года назад звезда реалити-шоу "Дом-2" вышла замуж за музыканта Алексея Комова (Косинуса), но два месяца назад супруги разъехались. Алена Водонаева не комментировала разлад, однако появилась информация о том, что именно она инициировала расставание. Также сообщалось, что Водонаева и Комов поддерживают дружеские отношения.

Одинокой 36-летняя телеведущая была недолго. Ее новым избранником стал бортпроводник одной из крупнейших российских авиакомпаний Иван Гусев. К слову, он моложе Алены на десять лет. Молодой человек подтвердил роман со знаменитостью. "Да, мы действительно встречаемся. Для моих друзей это давно не секрет", – цитирует его StarHit.

Любовник Алены Водонаевой родом из Ангарска. Парень часто путешествует, а в свободное время подрабатывает моделью и помогает бездомным животным. Гусев делится снимками с возлюбленной в Instagram и признается ей в чувствах.

Напомним, что Алена Водонаева и Алексей Комов обручились в июне 2017-го. Косинус сделал предложение всего через несколько месяцев отношений. В сентябре того же года пара сыграла две свадьбы – в Лас-Вегасе и на родине Алексея, в Санкт-Петербурге. До начала романа знаменитости были знакомы несколько лет.