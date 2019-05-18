Нож в спину Лазареву: Белоруссию отстранили перед финалом "Евровидения"
Голосование в национальном отборе всегда проходит за день до прямого эфира во время так называемого "шоу для жюри". Эксперты оценивают выступление каждого артиста, после чего отправляют данные в Европейский вещательный союз. Баллы жюри позднее суммируются с оценкой аудитории.
Как правило, итоги голосования экспертов всегда держатся в секрете, чтобы они не могли повлиять на мнение зрителей. Однако оценки белорусского жюри внезапно появились в Сети раньше времени. Организаторы конкурса "Евровидение" решили применить жесткие санкции по отношению к стране, допустившей утечку, и отстранили ее от голосования в финале, передает Super.ru.
Это решение может в будущем серьезно повлиять на результаты международного состязания. Известно, что Белоруссия всегда ставила высокие баллы соседним государствам, в том числе и России.
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