Нож в спину Лазареву: Белоруссию отстранили перед финалом "Евровидения"

Белоруссия не будет голосовать в финале песенного конкурса "Евровидение-2019". Причиной тому стал скандал, который произошел на национальном отборе страны.

Голосование в национальном отборе всегда проходит за день до прямого эфира во время так называемого "шоу для жюри". Эксперты оценивают выступление каждого артиста, после чего отправляют данные в Европейский вещательный союз. Баллы жюри позднее суммируются с оценкой аудитории.

Как правило, итоги голосования экспертов всегда держатся в секрете, чтобы они не могли повлиять на мнение зрителей. Однако оценки белорусского жюри внезапно появились в Сети раньше времени. Организаторы конкурса "Евровидение" решили применить жесткие санкции по отношению к стране, допустившей утечку, и отстранили ее от голосования в финале, передает Super.ru.

Это решение может в будущем серьезно повлиять на результаты международного состязания. Известно, что Белоруссия всегда ставила высокие баллы соседним государствам, в том числе и России.

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