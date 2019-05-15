Под Лолитой "загорелась" сцена
Фанаты у певицы – совершенно особенные люди. Они моментально переходят от слов к делу.
Кто-то из подписчиков смонтировал видео с горячими танцами Лолиты. На кадрах она просто настоящая суперзвезда. Ролик сопровождается новой песней Анны Седоковой "Мама продолжает дэнсить".
"Лолита, ты огонь", – наперебой пишут подписчики.
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