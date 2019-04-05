"Слюни текут": Брежнева поразила откровенной фотосессией с моделью
Вера Брежнева появилась на обложке глянцевого издания в черном корсете, в обнимку с Еленой Перминовой. Не так давно певица в одном из интервью признавалась в своих комплексах – в частности, в том, что стесняется выходить на сцену в короткой юбке. Но, как выяснилось, на съемку для мужских журналов комплексы Брежневой не распространяются.
Певица и модель примерили несколько смелых образов. Они предстали в нижнем белье, которое было дополнено колготками в сетку, и в облегающих боди разного цвета. В соцсети певица поделилась видео с бекстейджа. Стало ясно, что подруги успели не только поработать, но и повеселиться. Брежнева то и дело начинала танцевать, а вслед за ней повторяла движения и Перминова.
Поклонники, посмотревшие ролик в Instagram, просто в восторге. Вера Брежнева их особенно поразила – ведь она не профессиональная модель. "Вера! Без ножа режете! Я в восторге. Браво!", "Такая свежая, смелая, позитивная, яркая и дальше больше", "На это можно смотреть вечно", "Вы как родные сестры-близнецы","Wow девочки! Это просто огненная Съемка", – восхищаются комментаторы. "Слов нет одни слюни", – признался один из поклонников (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Вера Брежнева в этом году приобщается к миру моды, в чем ей помогает Елена Перминова. В январе подруги вместе отдохнули на Мальдивах. А через месяц певица стала звездой модных показов в Париже - Брежнева прошлась по подиуму в необычном черном наряде, пишет Teleprogramma.pro.
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