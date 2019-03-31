"Огненная красотка": народ захлебнулся комплиментами сексапильной Брежневой
Певица позировала в блестящем корсете, продемонстрировав стройную фигуру и подтянутые мышцы. Кадры звезда подписала коротко: "Яжемать".
Фолловеры отметили, что Веры Брежнева выглядит просто восхитительно. "Красивая мать", "Огненная красотка", "Ты шикарная", "Вера обжигает", "Фото – просто космос", "Невероятная", – одарили исполнительницу комплиментами подписчики.
Певица часто балует фанатов снимками и видео в своем микроблоге. Поклонников Веры Брежневой интересует не только творчество, но и личная жизнь артистки. Напомним, ранее они заговорили о проблемах знаменитости в отношениях с супругом-продюсером Константином Меладзе.
Как писали "Дни.ру", народ предположил, что Вера Брежнева закрутила любовь с молдавским певцом Даном Баланом. Поводом для сплетен стал ролик, который она опубликовала в Instagram.
Так, видео совместного клипа натолкнуло фолловеров на мысль, что певица неравнодушна к коллеге. Подписчикам показалось странным то, что клип Веры Брежневой и Дана Балана "Наше лето" вышел в 2017 году, но певица почему-то решила вспомнить о совместной работе сейчас.
Скандальный блогер встала на защиту знаменитости
Певица обратилась к Дмитрию Шепелеву
Убийство совершил артист-неудачник
Судьба продюсера вызвала опасения
Популярные темы форума
Как выгнать мигрантов из страны
Крутит на минет.
Овны самый лучший знак зодиака
Почему русские женщины себя не любят?
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Не хочу на работу ходить,что делать?
Живу одна, молодая, все есть кроме отношений.
Посоветуйте хорошее успокоительное
Почему люди в России грызутся между собой?
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Первый раз очень страшно
Кто пробовал Пинеамин в борьбе с климаксом?
Он дважды в разводе
У сына в жизни нет цели
Как быстро похудеть?
Мама моего парня ко мне предвзята
Предложил пожить отдеально
вам нравится гель лак,шлак?Не кажется вам ногти грубые и жёлтые с обратной стороны?
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Ранняя беременность
Мимические морщины
Минимальный доход для мужчины
У меня первая беременность
Началова умерла от ВИЧ?
Диета Ксении Бородиной
Кто пишет и читает это <цензура>?
С правилами не ознакомлен
Кожевникова не замужем
Похудение и одежда
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?