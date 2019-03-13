"Это пытка": Брежнева страдает от главного женского занятия

Веру Брежневу просто тошнит от занятия, которое обожают другие женщины. Для певицы это настоящая пытка: артистка терпеть не может заниматься шопингом.

Известная певица Вера Брежнева завидует индусам. Они ходят в одной одежде. Если бы профессия не обязывала артистку следить за внешним видом, она последовала бы их примеру.

"Последнее времяпрепровождение, которое может быть у меня в списке в каком-либо городе, – это шопинг. Возможно, его даже и не будет в списке. Исключение только, если мне реально что-то нужно. Допустим, я забыла носки, мне срочно нужно пойти и купить", – рассказала Брежнева.

Дочерям певицы ее "болезнь" не передалась. По словам Веры Брежневой, младшая девочка любит ходить за канцтоварами. А старшая – она живет и учится в США – ходит по магазинам без матери.

Сама же Брежнева ходит в основном в продуктовые магазины и аптеки. Она признается, что в магазинах у нее начинает кружиться голова и подступает тошнота. "Я не могу там находиться. Я если и хожу ради детей, для меня это сродни пытке. Я заметила, что и дети не так сильно любят, но приходится все равно", – добавила Вера Брежнева.

Кроме того, артистка заявила, что никогда не была украинской певицей. Вера Брежнева не участвовала ни в одной "Песне года" в Незалежной. Украинская певица, по мнению общества, должна петь на украинском языке – а у артистки, по ее словам, таких песен нет. Даже самый первый концерт 16-летней Веры Брежневой в составе "ВИА Гры" был в Санкт-Петербурге, а не в Киеве.