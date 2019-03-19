"Подумай о муже": Брежневу заподозрили в романе с молдаванином
Исполнительница дала повод для сплетен роликом, который опубликовала на своей странице в Instagram. Видео совместного клипа Веры Брежневой и Дана Балана подтолкнуло ряд фолловеров к мысли, что артистка неравнодушна к певцу.
Вызвал вопросы и неоднозначный комментарий звезды под постом. "Мы не знаем, что нас ожидает… Поэтому нужно проживать каждый момент нашей жизни", – написала под видео Вера Брежнева.
Подписчики артистки тут же отреагировали на пост в комментариях. "Как Константин на это смотрит?", "С Меладзе уже все", "Дан хорош, конечно, но подумайте о муже", "Как Костян на это смотрит). Я понимаю, вы актеры, но тяжко... все равно", - написали под постом пользователи соцсети. Однако подобные комментарии Вера Брежнева предпочла оставить без ответа.
Отметим, несмотря на то что клип Веры Брежневой и Дана Балана "Наше лето" вышел в 2017 году, певица почему-то решила сейчас вспомнить о совместной работе. К слову, многие поклонники артистки отметили, что очень любят их с Баланом совместные дуэты.
Ранее Вера Брежнева призналась, что ее тошнит от занятия, которое обожают другие женщины. Оказывается, певица терпеть не может заниматься шопингом. Артистка призналась, что в магазинах у нее начинает кружиться голова.
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