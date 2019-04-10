Отказавшаяся от цветов Брежнева запросила у народа подарки
Артистка запретила поклонникам приносить букеты на ее выступления. Вера Брежнева опубликовала в личном Instagram необычную просьбу.
"Я знаю сколько тепла и любви вы вкладываете в каждый букет и мне очень жаль, что цветы нельзя сохранить надолго, поэтому вот что я придумала: пожалуйста, дарите вместо цветов игрушки, развивающие и настольные игры, книги, наборы для творчества для детей до 14ти лет! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – обратилась артистка к интернет-обывателям.
Певица обещала передавать презенты в детские дома и интернаты того города, в котором будет проходить ее выступление. Артистка уверена, что игрушка принесет больше пользы, подарив радость обездоленному ребенку, нежели букет, который завянет через несколько дней.
Вера Брежнева предложила начать акцию на ближайших концертах. Выступления вокалистки запланированы 13 и 14 апреля в Ростове и Ессентуках.
Фанаты Веры Брежневой встретили идею звезды с восторгом. "14 апреля идем на ваш концерт в Ессентуках, Вера❤️ Запланировали два букета цветов, теперь меняем план – покупаем две настольные игры!!!!". "И цветы целы, и детки рады 🤗🤗🤗❤️❤️🔥", "Верочка! Какая же Вы добрая душа!!!!😍 Спасибо Вам за то, что Вы делаете!!!! На таких как Вы хочется ровняться!!!!👍", – писали пользователи-сети в комментариях.
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