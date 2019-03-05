"Я заморозила": Арбенина высказалась о рождении третьего ребенка

У лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной напряженный график. Утром она участвовала в презентации третьего сезона проекта "Ты супер!" на телеканале НТВ, потом угощалась на пресс-завтраке премии Муз-ТВ, а вечером поехала давать мастер-класс сиротам. Корреспондент "Дни.ру" следовал за артисткой по пятам.

После недавнего концерта в "Олимпийском" по случаю юбилея "Ночных снайперов" лидер коллектива Диана Арбенина по секрету шепнула: "Я непременно заведу третьего ребенка. Сейчас выдохну после юбилейных лет и займусь этим вопросом. Тогда мы с детьми пойдем в дом малютки и решим, кого усыновить. Хотим взять именно мальчика. Просто мои родные дети Артем и Марта прожужжали мне все ушли: мол, братика, чтобы было с кем играть в футбол".

Судя по всему, пока эти планы отложены в дальний ящик. "Я заморозила эти мысли, потому что рождение ребенка – долгий процесс, – пояснила артистка корреспонденту "Дни.ру". – Просто пока уже имеющиеся у меня дети хотят видеть маму больше и чаще, чем сегодня. Что уж говорить о появлении малыша, которому внимания требуется еще больше?! Так что с Мартой и Артемом позже возобновлю разговор на эту тему".

Артистка призналась, что, если решится на усыновление ребенка, то возьмет из приюта совсем маленького – до полутора лет. "Морально готовлюсь к этому", – заявила певица. Пока же силы ей нужны для работы в "Ты супер!" "Я очень боялась, что оставлю там свое сердце, но потом поняла, что участвующим там детям нужны не мои слезы и сопли, а поддержка, – уточнила Диана Арбенина. – Несмотря на катастрофическую ситуацию в семьях, их не хочется просто жалеть – им хочется давать силы жить!"