Застывшая у могилы Лель попросила прощения

Певица собралась с силами и сказала последнее "прости" человеку, который в буквальном смысле изменил ее судьбу. Катя Лель посетила могилу любимого, и попросила у него прощения.

43-летняя певица сделала перерыв в гастролях по Германии, чтобы посетить одно из немецких кладбищ. По пути Лель приобрела охапку живых цветов, а после, уже отыскав могилу, долго стояла у захоронения, прижимая их к груди.

"Здравствуй, Саша!" – вымолвила Катя и застыла, звезда еле сдерживалась от рыданий. При жизни певица не смогла попрощаться с некогда горячо любимым мужчиной. Только через 10 лет после кончины продюсера Александра Волкова она смогла найти в себе силы.

Именно Волков сделал из провинциалки Екатерины Чуприной звезду эстрады Катю Лель. 46-летний мужчина с первого взгляда влюбился в 22-летнюю красотку и направил все свои ресурсы на раскрутку зазнобы. Восемь лет продюсер вкладывался в артистку – оплатил учебу в лондонской школе, помогал в продвижении, с ним девушка получила значимые хиты.

Катя отвечала Александру взаимностью. Вскоре артистка поняла, что больше не хочет быть просто любовницей Волкова. Лель мечтала выйти замуж за музыкального менеджера и родить от него малыша. Меж тем, продюсер на тот момент уже состоял в браке, и разводиться не собирался.

Артистка захотела уйти, но в ответ мужчина ударил сильнее. "Или будешь со мной, или – война!" – сказал тогда Александр. После были суды, экс-возлюбленный пытался отобрать у Лель ее псевдоним и хиты. Конфликт продолжался несколько лет, пока Волкова не постигла страшная новость: у мужчины нашли онкологию. После долгой борьбы с недугом Александр скончался. Об этом сообщает Super.ru.