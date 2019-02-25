Протеже Петросяна спасают от алкоголизма

Бывшая и нынешняя жены встретились, чтобы спасти звезду юмористического шоу "Смехопанорама". Артист Дмитрий Иванов пьет по-черному.

В начале 2000-х Дмитрий Иванов и Антонина Истомина создали дуэт "Ивановы", который после попадания в шоу "Смехопанорама", быстро стал популярен у зрителя . Новоиспеченные протеже Петросяна успешно гастролировали и прилично зарабатывали.

Именно в момент творческого подъема Иванов и стал злоупотреблять спиртными напитками. А после он попал в большие неприятности. Дмитрий занял у влиятельных знакомых 250 тысяч долларов и не смог отдать деньги. Тогда-то он и стал пить, как говорится, по-черному.

"Курс взлетел и теперь я должен 250 тысяч долларов, но в рублях это в два раза больше", – рассказал Иванов редакторам программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

Иванова поддерживала и поддерживает до сих пор его гражданская супруга Антонина Истомина. Артистка подарила Иванову троих детей. Женщина пробовала различные способы борьбы с пьянством мужа, но не выдержала и ушла от него.

В отчаянии Истомина обратилась за помощью ко всем знакомым, среди которых была и первая супруга Дмитрия – Валентина Иванова. 30 лет назад актер бросил Валентину с маленьким сном и ушел к Антонине.

Валентина отметила, что бывшему мужу помочь не отказывается. Она давно простила экс-супруга за предательство. "Мой сын был без поддержки его. Он вырос очень хорошим. Было непросто без мужа, но работала, вытянула его, себя... Но я хочу, правда, чтобы Дима выздоровел, у него есть цель – это дети и работа", – добавила Иванова. Женщина уверена, что Дмитрий сможет побороть пагубное пристрастие.

В студии программы появился и сам Дмитрий Иванов. Артист признался, что проходил реабилитацию в медицинском центре, в который его определил Андрей Малахов. По словам юмориста, он уже три года живет с пожилой матерью Людмилой. Пенсионерка как может заботится о великовозрастном сыне, однако то и дело покупает тому алкоголь. "Стыдно, конечно. Никогда в жизни не ходила в винный магазин, а сейчас я это делаю, потому что будет только хуже", — рассказала родительница звезды.