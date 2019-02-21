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Известный актер 10 лет ухаживал за возлюбленной

Андрей Чернышов. Фото: www.globallookpress.com
Долгое время актера Андрея Чернышова считали похитителем женских сердец и бабником. Меж тем, артист был влюблен только в одну женщину, которую добивался более 10 лет.
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Зрители знают Андрея Чернышова по работам в фильмах "Бальзаковский возраст, или все мужики сво…", "Стерва для чемпиона", "Мужчина в моей голове", "Зимний сон", "Жажда экстрима", "Право на любовь". Артисту доставались роли героев-любовников, поэтому многие ошибочно считали, что и в жизни артист заядлый холостяк.

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Меж тем, Чернышов не стремился разрушать образ, который ему навязали. Артист долгие годы не афишировал серьезные отношения с актрисой Марией Добржинской, которая младше него на 11 лет. В начале 2017 Андрей и Мария официально стали мужем и женой.

"Когда я увидела его впервые, то подумала, что он бабник. Моя подруга сильно этим красавчиком увлеклась. У меня тогда были отношения, любовь. Если серьезно подумать, то в нашей жизни была судьбоносная встреча. У меня был момент, когда я поняла, что влюбилась в него. А до этого просто была симпатия", – призналась Добржинская в студии программы "Судьба человека".

Андрей признался, что влюбился в Марию не сразу. Он приударил за ней только через год после знакомства, к слову, эти ухаживания растянулись на 10 лет. "Мария была на втором курсе. Я ее запомнил, мне рассказали, что у нее были отношения, любовь, роман. Потом я позвал ее на свидание, в кафе, в театр. И стал ухаживать. Но никому не рассказывал об этом. Важен был имидж холостяка", – признался артист.

Автор: Руслана Алексеева21 февраля 2019, 18:15

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