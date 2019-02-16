Отечественные знаменитости и дня не могут прожить без скандала. Звезды всеми силами пытаются привлечь к себе внимание россиян. "Дни.ру" собрали для своих читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 февраля 2019 года.



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