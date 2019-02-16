Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 февраля 2019 года
Щедрая Пугачева озолотила малолетнюю дочь Жасмин
Маргарите, дочери певицы Жасмин от второго брака, исполнилось 7 лет. По этому случаю в Москве был дан грандиозный прием. А самой важной гостьей там стала Алла Пугачева. О том, что подарила Примадонна малышке, Жасмин рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту "Дни.Ру" за кулисами концерта по случаю Дня всех влюбленных, который канал МУЗ-ТВ давал в Кремлевском дворце.
Развивающие игры, одежда, украшения и косметика для маленькой принцессы – по словам Жасмин дочь получила в свой праздник прекрасные подарки от всех многочисленных именитых гостей. Но больше всех удивила Примадонна.
"Баба Нюша": певица шокировала внешним видом на прогулке с дочерью
Певица Нюша рискнула выложить в своем Instagram фото без макияжа – на снимке она в леопардовом пальто и с коляской на прогулке с дочерью. Поклонники звезды отреагировали неоднозначно.
"Такая милая, естественная, счастливая!", – пишут они. Но большинство все-таки решило, что Нюша выложила неудачный снимок, а некоторые даже начали писать, что звезда сильно постарела и разочаровывает своим внешним видом: "Баба Нюша", "Я то на этом фото дала лет 40 ей", "Подумала, что бабушка с коляской", "Дочки забирают немного красоты", "Выглядите не фонтан(", "С детьми так, один год за десять".
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