Щедрая Пугачева озолотила малолетнюю дочь Жасмин

Маргарите, дочери певицы Жасмин от второго брака, исполнилось 7 лет. По этому случаю в Москве был дан грандиозный прием. А самой важной гостьей там стала Алла Пугачева. О том, что подарила Примадонна малышке, Жасмин рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту "Дни.Ру" за кулисами концерта по случаю Дня всех влюбленных, который канал МУЗ-ТВ давал в Кремлевском дворце.

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