"Стыдно в этом жить": избитая жена алкоголика Башарова заявила о разводе

Супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова сделала сенсационное заявление. Женщина откровенно рассказала об ужасах, происходящих в ее семье.

В конце 2018 года Сеть всколыхнуло известие о том, что популярный актер Марат Башаров избил свою жену, в результате чего она была госпитализирована. О конфликте прессе рассказал брат Елизаветы Шевырковой. Долгое время артист и его супруга не комментировали случившееся. Только через месяц после скандала Марат обмолвился, что новости о избитой Елизавете смехотворны.

Однако сегодня 16 февраля, в личном Instagram Шевыркова опубликовала внушительных размеров пост. В нем она изложила свою версию событий.

Елизавета призналась, что Башарова она любила искренне и наслаждалась этими отношениями. Она верила в сказку и мечтала о ней.

"Да, я отказывалась верить слухам и была уверенна на 100% ,что такого просто не может быть...Я верила в человека. Не может быть ,чтобы у этой медали было две стороны. Но увы...Позже я свято верила,что любовь может все изменить,исправить,излечить.Что маленький ребенок сможет повлиять (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала жена знаменитости.

Шевыркова рассказала, что долго не могла найти в себе силы, чтобы уйти. Она очень стыдилась. "Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать", - заметила она.

Жена ждала от Башарова признания, раскаяния, но тот только делал вид, что ничего не произошло. "Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей,ради своей карьеры", – с горечью отметила Елизавета, намекнув, скорее всего, на алкоголизм Марата.

В конце Шевыркова отметила, что сын Марсель ее самое большое счастье. Она готова сохранить ради него дружеские отношения с мужем. Судя по всему, Шевыркова таким образом заявила о разводе с Башаровым.