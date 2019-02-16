"Надежды больше нет": Кудрявцева со слезами на глазах услышала вердикт

Актриса Татьяна Васильева стала очередной звездной гостьей шоу Леры кудрявцевой "секрет на миллион". Артистка ответила на самый главный вопрос и рассказала такую драматическую историю, что ведущая не сдержала эмоций.

Оказывается, будучи в обоих браках, Татьяна Васильева была неверна обоим супругам. На протяжении 16 лет артистка тайно встречалась с Арифом Алекперовым, бизнесменом, спонсором театра Сатиры, куда в свое время только пришла работать Татьяна Васильева.

"Это человек, который никак не помешал ни моей жизни, ни жизни моих детей, ни жизни моих мужей. Он всегда оставался за кадром, но всегда был в моей жизни. Я вспоминаю его очень часто", – призналась актриса Лере Кудрявцевой.

Ариф очень красиво ухаживал за Татьяной, но в Москве он был наездами, потому что в Баку у него был свой бизнес. Однако когда они с артисткой сошлись, то проводили на его даче на берегу Каспийского моря несколько недель, а то и месяц (в то время гастроли труппы длились продолжительное время).

Возлюбленный одаривал Васильеву с ног до головы, при этом ничего не требуя взамен. Однако Татьяна отметила, что ее покорили не подарки, не деньги, а его качества. Она могла положиться на него, он был "мужчиной во всех отношениях".

Однако любовник актрисы был женат, у него были дети, и он сразу ее предупредил, что не бросит семью. татьяна Васильева приняла его правила и никогда не устраивала ему сцен, потому что знала, что если сегодня он с семьей, то завтра будет с ней.

Интересно, что первый муж был знаком с ее любовником, был даже другом семьи, а однажды тихо спросил у Татьяны, сколько нужно заплатить ее супругу, чтобы он оставил ее навсегда. Та попросила его не трогать ее мужа. Больше разговоров на эту тему не возникало.

На всем протяжении их романа Ариф предупреждал Татьяну, что с ним в любой момент может что-то случиться, и ей не нужно его искать. Так, в итоге, и произошло. В один момент появился человек и заявил ей, что Арифа убили. Однако спустя четыре года он объявился. Тогда Татьяна Васильева была замужем второй раз. И если первого ее избранника Ариф принял, то второго – нет. И постепенно их отношения сошли на нет.

Что сейчас с ним происходит, Татьяна Васильева не знает. Лера Кудрявцева показала ей сюжет. Главным героем стал сын ее возлюбленного. Он рассказал о том, что в 2017 году его отца сразил инсульт, и летом прошлого года он умер. Однако до самой смерти, когда тот по телевизору видел Татьяну Васильеву, он ставил стул, доставал очки и внимательно смотрел.

Узнав о смерти любимого мужчины, Татьяна Васильева убитым голосом сказала: "Не думала... Думала, жив... Да, вот, видишь, дети знали, но не держали на меня никакой обиды. Я чувствую, что потеряла. Когда я не знала этого, то я не думала, что он... что его нет... А теперь все. Надежды больше нет".

От этих слов актрисы Лера Кудрявцева, прослезившись, шмыгнула носом, громко выдохнула и сделала глоток воды. Татьяна Васильева воспользовалась ее примером. актриса стала обладательницей миллиона 200 тысяч рублей.