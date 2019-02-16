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Шоу-бизнес

"Горшки мыть": призывающую изолироваться от россиян звезду гонят в шею

Фото: www.globallookpress.com.
Народная артистка СССР Ада Роговцева обрушилась с критикой на нашу страну. Звезда фильмов "Вечный зов", "Расплата", "Адмиралъ" и "Тарас Бульба" призвала украинцев изолироваться от россиян. 
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Заявление Роговцевой в России восприняли крайне негативно. В Сети требуют лишить звезду звания Народной артистки СССР.

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Эту идею поддерживает член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Общественник отметил, что никто не хочет иметь дело с людьми, разжигающими конфликт между Россией и Украиной, таких обычно гонят в шею.

"Если госпожа Роговцева очень хочет лично изолироваться от России, то пусть это сделает, но сама, никого за собой призывать не нужно. Пусть перед изоляцией публично откажется от звания народной артистки СССР. Абсолютная неблагодарность от артистки, которой Советский Союз дал все, о чем она мечтала. Слава к ней пришла именно в те годы. Очень бы хотелось, чтобы все русофобы действительно отделились и изолировались. Надеюсь, что вскоре их адекватные украинцы отправят подальше, горшки мыть, в любимом ими до глубины души Евросоюзе. А вот с людьми мира и доброй воли Россия с удовольствием будет иметь дело", – заметил Манукян в беседе с "Дни.ру".

Также эксперт добавил, что личности, позволяющие себе так высказываться, не нужны даже в Незалежной. "Я прекрасно знаю, что на Украине очень много людей, которым не нужна война и ненависть и они с каждым днем становятся все сильнее, набирают силу, у них появились настоящие лидеры. Скоро они одержат победу над силами зла, прогонят "снежную королеву" Порошенко и растопят сердца всем Каям", – резюмировал Вадим Манукян.

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Публикация от Artist-bilet (@artistbilet)

Напомним, что Ада Роговцева сказала в интервью, что жители России привыкли думать, что украинцы — "вымышленный народ", который говорит на вымышленном языке. "Их приучили, что украинцы хуже. Они всегда очень снисходительно к нам относились". Также звезда советского кино отметила, что отношения россиян к Крыму не изменить. "Их нельзя переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них", – заключила она.

Автор: Руслана Алексеева16 февраля 2019, 12:22

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