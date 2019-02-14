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"Я совсем подавлена": родившая Тодоренко объявила о своем недуге

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Регина Тодоренко стала матерью в начале декабря прошлого года. Однако лишь сейчас популярную ведущую сразил распространенный среди новоиспеченных мамочек недуг.
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Регина Тодоренко вернулась к работе буквально через месяц после рождения сына от певца Влада Топалова. Энергичная ведущая с головой окунулась в съемки новых блоков передачи "Пятница с Региной", что негативно сказалось на ее состоянии. Тодоренко сразил лактостаз.

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"Сейчас я совсем подавлена, тк вчера вечером познакомилась с ЛАКТОСТАЗОМ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Что это вообще и почему оно свалилось на мою грудь именно сейчас???? Пришлось отменить сегодняшние съемки на ТНТ", – объявила Регина Тодоренко.

Телеведущая рассказала о самочувствии: "Я горю почти сутки – 38,8 Еще вчера утром у меня был упадок сил, и градусник показывал 35.6, а сейчас у меня жар, и грудь будто насаживают на шампур". Регина сделала вывод, что рано вышла на работу.

В комментариях подписчики поделились своими способами борьбы с недугом. "Мне малыш помог избавится за одну ночь. Прикладывайте постоянно к этой груди и чтобы нижняя челюсть малыша была возле возле той доли где застой", "Ребенок лучший способ справиться! Прикладывайте подбородком к месту застоя. Еще классная вещь ультразвук. И компресы с магнезией. Удачи!", "Надо было сцеживаться как следует, до последней капли.. А если были какие шарики в груди, то надо было пять! Через слезы боль но мять! Прикладывать капусту, что-нибудь холодное и мять... Держись, Регин!", "В роддом к специалисту , там все сделают и покажут. Грудь надо беречь . Траумель и капуста помогут, но надо правильно сцеживать , чтоб грудь была мягенькой. Все будет Хорошо!" – поддержали Регину Тодоренко фанаты.

Автор: Наталья Аряева14 февраля 2019, 10:47
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Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви

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